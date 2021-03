Incidente mentre correva in ospedale col figlio: morto il padre 31enne

Stava correndo in ospedale per accompagnare il figlio vittima di un incidente domestico. Era la notte di Capodanno quando Angelo Marrone andò a schiantarsi contro altre vetture. A distanza di quasi tre mesi, non ce l'ha fatta il 31enne, Angelo Marrone, morto dopo una lunga agonia. Il giovane venne ricoverato immediatamente all'ospedale Cardarelli in condizioni disperate.

Ha lottato per diverse settimane prima di doversi arrendere in un letto d'ospedale. L'impatto, le cui ferite gli sono risultate letali, si verificò a Chiaiano, nei pressi di via Santa Maria a Cubito. Il 31enne stava accompagnando il figlio piccolo in ospedale. Dopo alcune settimane di coma, aveva dato una speranza ai suoi cari uscendo dal coma. Purtroppo questa notte il suo cuore ha cessato di battere ed è morto per un arresto cardiaco.