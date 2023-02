Scontro fatale tra auto e bici: Angelo è morto sul colpo

Dramma qesta mattina a Casalnuovo dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima è Angelo D'Onofrio, 75 anni. Il signor Angelo era in sella alla sua bici in Viale dei Platani quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto di grossa cilindrata.

Dopo l'impatto, che è stato violentissimo, sono subito scattati i soccorsi, ma purtroppo per il 75enne non c'era già più nulla da fare. Per i medici, infatti, sarebbe morto sul colpo. Sulla tragedia indagano i Carabinieri di Casalnuovo intervenuti sul posto per i primi rilievi.