Tragico incidente stradale in scooter, muore 21enne: la disperazione dei familiari

Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 19:30 a Giugliano sul corso Campano, a pochi passi dalla villa comunale. Coinvolto Andrea Pragliola 21enne che percorreva la strada in scooter. Per ragioni ancora da accertare il suo Beverly nero si è scontrato con un'automobile.

L'impatto è stato molto violento e per Andrea non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi.

La disperazione dei familiari

Il giovane viveva a pochi passi dal luogo della tragedia. Disperati i familiari accorsi sul posto non appena hanno appreso la notizia dell'incidente in cui era stato coinvolto il loro caro.

Cinque anni fa il padre perse la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in via Coppola, sempre a Giugliano.