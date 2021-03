Tragico incidente stradale, muore carabiniere napoletano: lascia due bambine

Il 38enne viaggiava in moto in una strada del centro di Firenze quando ha perso la vita

Intorno alle 7.00 di questa mattina si è verificato un gravissimo incidente stradale in via Aretina nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 38enne napoletano che si trovava alla guida di una motocicletta, una Triumph, come riporta Alessandro Busi su FirenzeToday. Andrea Pirrò era un appuntato carabiniere dell'Arma in servizio al Battaglione Toscana e padre di famiglia: lascia due bambine. La dinamica è al vaglio della polizia municipale che ha eseguito accertamenti e rilievi.

In tanti hanno assistito ai soccorsi e alle operazioni successive all'incidente, e il dolore è stato unanime. Il Quartiere 2 ha messo le bandiere a lutto.