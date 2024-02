Si schianta con lo scooter contro un palo: morto il figlio del noto attore

Un tragico incidente ha spezzato la giovane vita di Andrea Mellone. Il 17enne era in via dei Ciliegi, nella zona della Toscanella, quando per motivi da accertare si è schiantato con io scooter contro un palo. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, poco prima delle 23.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che, dopo i rilievi, hanno avviato le indagini per accertare la dinamica. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all'ospedale Cardarelli di Napoli dove è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Il padre è un noto attore

Andrea, ricordato da tutti come un bravo ragazzo, era molto noto. Il giovane, infatti, è il figlio del noto attore Genny Mellone. Tanti i messaggi per Andrea, anche sui social. Messaggi che vengono indirizzati anche alla famiglia in questo grande momento di dolore. Uno di questi recita: "Non lo accetto... Come si può finire una vita a soli 17 anni "pe' nu' motorino", NOOOO NON LO ACCETTOOOOOO.

Andrea ma che hai combinato, bello come il sole, un ragazzo d'oro, ti ho visto crescere, eri piccolissimo, e adesso????? Eri un angelo sulla terra, adesso sei un vero ANGELO. Buon viaggio guagliò. Gennaro siamo tutti affranti, sconvolti, traumatizzati, distrutti da questa tragica perdita. TI SIAMO STRETTAMENTE VICINI NEL DOLORE".