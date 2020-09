Incidente stradale, muore 20enne: era una promessa del calcio

Un giovane calciatore, Ettore Gargiulo, di 20 anni, è morto la notte scorsa ad Anacapri in un incidente stradale avvenuto in via Orlandi.

La vittima era a bordo di un motorino quando si è scontrato con un'automobile probabilmente ferma in strada. Alla guida dello scooter c'era un altro ragazzo di Capri rimasto ferito lievemente, venendo poi ricoverato nell'ospedale Capilupi di Capri.

Il giovane militava nella squadra giovanile ASD Anacapri e apparteneva infatti ad una famiglia molto conosciuta sull'isola azzurra.

"I presidenti, i dirigenti e tutto lo staff dell'Asd Anacapri si uniscono al dolore della famiglia di Ettore Gargiulo, un nostro figlio, scomparso questa notte ad Anacapri in seguito ad un grave incidente stradale.

Esprimiamo il nostro cordoglio anche a tutta la comunità Caprese.Riposa in pace Ettore. Rimarrai sempre nei nostri cuori". E' il messaggio di addio sella squadra di calcio in cui giocava Ettore.