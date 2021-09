Tragico incidente stradale, muore Alfonso Porpora: era un giovane e apprezzato chef

Il 40enne aveva una figlia e la moglie è in dolce attesa

Incidente stradale in moto per lo chef Alfonso Porpora. Il 40enne stava raggiungendo l’interporto di Nola dove lavorava al “Pasta bar”, quando per motivi ancora da accertare ha perso la vita sulla Statale 268.

Lo chef originario di Gragnano, viveva attualmente ad Agerola con la moglie, la figlia e un altro in arrivo. Sconvolti gli amici: "Oggi è con il cuore pesante che apprendo della morte del mio amico Alfonso. Conservo un ricordo di tutti i bei momenti passati insieme e da lassù ti ringrazio dal profondo del cuore per tutto quello che mi hai portato. E ho un pensiero molto speciale per la tua meravigliosa famiglia", scrive Lily.