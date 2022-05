Un'altra giovane vittima della strada, Vico Equense piange per Alfonso Curto

"A nome dell'intera Città di Vico Equense esprimo il mio più sentito dolore per la tragica morte di Alfonso,un ragazzo forte e per bene, che conoscevo personalmente. Spero che l'abbraccio commosso di tutta la nostra comunità arrivi alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Non ci sono parole di fronte a un tale dolore". E' il messaggio di cordoglio del sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, per la morte del suo concittadino, Alfonso Curto.

L'incidente

Il 30enne percorreva la strada del mare ieri da Castellammare verso Pozzano quando si è scontrato con un'auto perdendo la vita. A bordo della vettura a quattro ruote c'erano due turisti americani rimasti feriti nell'impatto, che rientravano nell’albergo dopo aver noleggiato l’auto per un giro. Il cittadino Usa ora rischia di essere indagato per omicidio colposo.

Chi era Alfonso

Alfonso era molto conosciuto in città, aveva un negozio di elettrodomestici e in passato aveva fatto un'importante esperienza in Inghilterra. La famiglia gestiva un bar, sempre a Vico Equense.