Incidente in moto, c'è una seconda vittima: morto un 18enne

Si aggrava il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto a Torre Annunziata, lungo via Caracciolo. È morto dopo quattro giorni di agonia, Alfonso Aurino, il 18enne coinvolto nello scontro. Si tratta della seconda vittima dell'impatto dopo il 26enne Luigi Gara.

Restano ancora ricoverati altri due giovani, un ragazzo e una ragazza, che erano a bordo dello scooter e della moto che si sono scontrati lungo la strada litorale oplontina. Le condizioni del 18enne erano apparse subito disperate ma nonostante questo il giovanissimo ha provato a lottare tra la vita e la morte per diverse ore.

Continuano le manifestazioni di cordoglio in città alla notizia dell'ennesima vittima. Due striscioni sono apparsi nei pressi dell'incidente. “Sarai per sempre con noi” si legge sull'ultimo apparso e dedicato alla nuova vittima dell'impatto. Preoccupano le condizioni degli altri due feriti e i medici stanno facendo di tutto per scongiurare l'ipotesi che il tristissimo bilancio si aggravi ancora.