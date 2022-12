Violento schianto in moto, Aldo muore a 22 anni: era il figlio di un noto ginecologo

Lutto a Napoli per la morte di Aldo Lauro, 22 anni. Il giovane ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Domenica pomeriggio era con un amico in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente contro un guardrail.

La tragedia è avvenuta sulla strada provinciale che attraversa Villa Literno e Caste Volturno. L'impatto è stato violentissimo e per Aldo non c'è stato nulla da fare. Imediati i soccorsi, con il personale del 118 che ha asistito il giovane amico di Aldo - rimasto ferito - e constatato il decesso del 22enne. Sul posto anche la Municipale che indaga per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Aldo era molto conosciuto a Napoli, ma anche a Cassino dove suo padre Carmine - noto ginecologo - è stato primario del reparto di ostetricia dell'ospedale "Santa Scolastica". Tanti i messaggi per Aldo anche sui social. I funerali si sono tenuti oggi a Napoli dove risiede l'intera famiglia.