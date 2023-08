Incidente stradale, muore 23enne

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita del 23enne Alberto Zazzaro a Posillipo. Il giovane viaggiava su una moto Triumph Street Triple che si è schiantata per motivi da accertare contro un'Audi. L'impatto avvenuto sabato sera è stato devastante. Zazzaro è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli, ma è deceduto ieri. Un passeggero che viaggiava con lui ha riportato ferite non gravi ed è stato medicato in ospedale.

Scontro al Vomero

Un altro incidente si è verificato sulla perimetrale Pianura–Vomero. Per motivi ancora da accertare, un'autovettura Skoda Octavia, condotta da un 38enne, si è scontrata con uno scooter Honda Sh 350. Grave un 43enne.