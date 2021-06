Tragico incidente in autostrada: un morto ed un ferito grave

Tragico incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli, direzione Capua-Caianello. Il bilancio è di un morto ed un ferito grave.

L'incidente - come racconta Casertanews - è avvenuto poco dopo le 13 al km 704, poco prima degli svincoli per Capua/Caianello in direzione Nord, dove L. L. 31enne di Volla mentre era alla guida della sua Fiat Freemont, ne ha perso il controllo finendo la sua corsa al di là del guardrail per motivi da accertare.

L'impatto si è rivelato fatale per l'uomo. Il 31enne, commerciante nel settore dell'abbigliamento, è stato estratto dalla lamiere dai Vigili del Fuoco di Caserta con l'ausilio dei colleghi del distaccamento di Teano, privo di vita. Il passeggero, un suo collega di 39 anni, ha riportato lesioni gravi agli arti inferiori e al torace, ed è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato d'urgenza presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Al vaglio degli agenti della polizia stradale di Caserta la dinamica del fatale incidente.

