Tragico scontro tra auto e furgone: 29enne perde la vita tra le fiamme

Un terribile incidente è avvenuto stamane, intorno alle 6.40 sulla strada provinciale 1 nel territorio del Comune di Volla. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel tragico impatto. Era residente a Casalnuovo. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane fosse alla guida di una Dacia avrebbe impattato contro un furgone che trasportava frutta e verdura. L’auto del 29enne sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

A causa dell’urto le vetture hanno preso fuoco. Purtroppo il giovane non è riuscito ad uscire dall’auto e per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente del furgone, invece, ha riportato ferite ed è al momento ricoverato a Villa Betania. Non sarebbe in pericolo di vita. Una scena straziante quella dinanzi agli occhi dei soccorritori giunti sul posto. Carabinieri e vigili del fuoco sono stati a lavoro per ore per i rilievi del caso