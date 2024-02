Incidente spaventoso, auto si ribalta: morto un 22enne, due feriti

Ieri sera i carabinieri della stazione di Cicciano sono intervenuti in via Tavernanova per un incidente stradale. Alla guida di una Fiat 500, un 23enne del posto. Per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo, finendo per ribaltare l’auto. Due i passeggeri a bordo. Un 22enne, morto sul colpo, e un 24enne, entrambi di Cicciano.

I due feriti (23enne alla guida e 24enne) sono stati portati all’ospedale di Nola e sono ricoverati, in prognosi riservata. Auto sequestrata, documenti di circolazione e assicurazione in regola. Indagini in corso per chiarire dinamica. La salma è stata portata al 2° policlinico di Napoli per gli esami autoptici.