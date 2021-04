Tragico incidente stradale: morto un 16enne, altri due giovani in ospedale

Tragedia a Qualiano dove un 16enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale.Il fatto è avvenuto ieri era prima di mezzanotte in via Consolare Campana. Nell'incidente sono stati coinvolti anche altri due ragazzi ora ricoverati in ospedale. Dietro al dramma forse l'alta velocità o un sorpasso azzardato. Stando ai primi rilievi sembra che l'Audi con i tre ragazzi abbia sorpassato una Fiat Panda per poi perdere il controllo.

A perdere la vita poco dopo in ospedale è stato G. N. di appena 16 anni al Cardarelli di Napoli. Gli altri due giovani di 18 e 19 anni sono ricoverati al San Giuliano di Giugliano e alla Schiana di Pozzuoli. Intanto le forze dell'ordine continuano ad indagare per stabilire la dinamica dei fatti.