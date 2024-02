Scontro tra furgoni in autostrada: morti due operai napoletani

Sono operai edili napoletani le due vittime dell’incidente avvenuto ieri lungo l’autostrada A1, all'altezza di Caianiello, in direzione Napoli. I due sono morti a seguito dello schianto tra due furgoni lungo l’Autostrada del Sole. Un furgone per trasporto merci e un altro per trasporto passeggeri per cause da accertare si sono scontrati e si sono ribaltati nel bel mezzo della carreggiata.

Due morti, come detto, ma anche due feriti gravi. I due operai deceduti stavano rientrando ad Afragola dove si trova la ditta per la quale lavoravano. Si tratta di un 34enne e un 60enne, entrambi della provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i ivigili del fuoco e i sanitari del 118. Inutili, però, i soccorsi: i due operai erano già morti.