Tragico incidente stradale, padre e figlio napoletani muoiono in autostrada

Incidente stradale nel pomeriggio del 19 giugno sull'A14. Sono napoletani i due morti, si tratta di padre e figlio di 57 e 32 anni, G e M.A.. I due erano contitolari di un cantiere navale di Fano. Erano diretti a Senigallia per lavoro, quando la Lancia Y sulla quale viaggiavano, per cause in via di accertamento, si è ribaltata più volte sulla carreggiata, dopo lo scontro con una Yarid, all'altezza del casello di Marotta in provincia di Forlì.

A bordo con loro c'era anche un operaio, rimasto ferito nell'incidente e ricoverato all'ospedale di Ancona. Ferita anche la ragazza che era alla guida della Yaris.

Sul posto la polizia autostradale per i rilievi di rito. I corpi sono stati portati all'obitorio di Fano e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.