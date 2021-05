Inferno di fuoco sulla statale: una delle vittime risiedeva nel napoletano

Era residente a Caivano, ma nata a Napoli, una delle vittime del tragico incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 7bis Nola – Villa Literno. L. I. 40 anni, è stato trovato in condizioni disperate nella scarpata che costeggia la statale. Il decesso è avvenuto nell’ospedale di Moscati di Aversa.

Incidente mortale

Due camion sono andati in fiamme tra le uscite di Frignano e Casal di Principe, dopo uno scontro fatale. Le indagini e i riscontri accerteranno le responsabilità sull'accaduto. Sono due le persone decedute nell'incidente, come riporta Casertanews e due i feriti. Sul posto sono giunte anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamenti di Aversa e Marcianise) e un'autobotte. Code chilometriche per diverse ore ieri.