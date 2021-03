Incidente a Scampia: due giovani morti, grave una ragazza

È gravissimo il bilancio dell'incidente che si è verificato questa notte a Scampia. Due giovani sono rimasti uccisi nell'impatto. Lo scontro mortale è avvenuto all'interno del rione Monterosa. A impattare sono state una Fiat Panda e uno scooter all'altezza di via Fratelli Cervi. A perdere la vita sono stati Gennaro I. e Alessandro P. che non ce l'hanno fatta a resistere ai danni provocati dall'impatto. Una terza persona, una ragazza che viaggiava a bordo della Panda è considerata in gravi condizioni.

L'incidente apparve subito molto grave e sul posto arrivarono sia carabinieri che polizia oltre ai soccorsi. Tutte le persone coinvolte nel sinistro sono state portate in ospedale e per due di loro non c'è stato nulla da fare. Non sono emersi ancora dettagli decisivi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. I rilievi delle forze dell'ordine potranno provare a chiarire come si è verificato l'incidente mortale.