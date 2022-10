Tragico incidente stradale sulla Napoli-Roma: due morti e un ferito

Erano da poco passate le 19.00 di domenica 23 ottobre, quando un pedone, forse per un guasto alla sua vettura, ha attraversato l'autostrada Napoli-Roma a piedi, nei pressi dell'uscita Napoli-Centro Direzionale. Pochi passi e una moto che sopraggiungeva ad alta velocità lo ha travolto. Il bilancio è terribile, due morti, il pedone e il motociclistica di soli 22 anni. Vane le manovre di rianimazione cardiopolmonare, le ferite erano troppo gravi.

Ferita la ragazza che era sulla moto come passeggera. E' stata soccorsa e ricoverata per un trauma cranico all'ospedale del Mare. Sul posto, come riporta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, c'erano tre autoambulanze: Ponticelli asl Napoli 3, Piazza Nazionale asl Napoli 1, Portici - asl Napoli 1.

Traffico bloccato poco prima del cavalcavia della 162, sull'A1, in direzione Roma.