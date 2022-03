Strage del sabato sera, auto imbocca l'autostrada contromano: tre morti e due feriti

Un'automobile imbocca contromano l'A1, direzione Sud, al km 722, poco dopo l'uscita di Capua e provoca un incidente a catena con un bilancio tragico: tre morti e due feriti gravi in pericolo di vita.

Coinvolte come riporta Anna Grippo su Casertanews una Fiat 500 XL, un Range Rover Discovery ed una Ford Mondeo. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Napoli che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere i corpi esanimi ed i 2 feriti affidandoli alle cure dei sanitari. Questi ultimi sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali più vicini. Due dei tre deceduti (due fratelli) sono di Castellammare di Stabia.

Chiuso il tratto

Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere i soccorsi. A chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a Caianello, percorrere la Statale 7 Appia e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanico sanitari.