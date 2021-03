Tragico incidente stradale con due morti, il fratello di Gennaro: "Baderò io ai tuoi figli"

Sono Alessandro Parisi, 41 anni, e Gennaro Iattarelli, 31 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto due sere fa a Scampia, in via Ghisleri. I due erano sullo scooter quando sono stati travolti da un'automobile con a bordo alcune ragazze (rimaste illese). A nulla è valso il trasporto in ospedale al Cardarelli dei due residenti di via Bakù, le ferite riportate erano troppo gravi.

Autopsia disposta dal pm di turno e veicoli distrutti sequestrati.

Cordoglio

"Caro fratello sono qui a scrivere queste parlare e non vorrei perché è troppo presto credimi non volevo che succedeva questa cosa brutta lo so adesso cosa vorresti dire ma io lo farò anche se non abbiamo avuto la possibilità di dirmi ciò che mi volevi dire ma ci sono arrivato non ti preoccupare a tua moglie e i tuoi figli ci sarò sempre io a guardare e a fare camminare come si deve farò le tue veci perché se aveva capito a me lo facevi tu e adesso lo faccio io per te una. Cosa sola ti posso dire sei tutto per anche se adesso stai alla parte del mondo ma non è finita qua perché un giorno ci incontreremo e recuperiamo tutto il tempo che abbiamo perso insieme amore mio so solo che mi hai distrutto la vita ma ti prometto che la forza andrò avanti per la tua famiglia ti amo fratellino mio sei tutto adesso R.i.p fratello mio". E' il post di Maurizio Iattarelli su Facebook in ricordo del fratello scomparso.

"Fa male...fa male perdere un amico...Una tragedia immane... Voglio ricordarmi di te e del gran calciatore che eri, quando calcavi i campi polverosi di Scampia giocando nell'ARCI SCAMPIA di mr. Antonio Arci Piccolo Il vostro gruppo arrivò a disputare la finale allo stadio SAN PAOLO...eri sempre presente ai tornei qui nel quartiere... Sempre disponibile con tutti...Un centrocampista di alto livello...Piedi buoni e rapidità di pensiero... PARISI e Giuseppe Gelotto una coppia formidabile... Buon Viaggio...Alessandro", scrive Nunzio su Facebook per Alessandro Parisi.