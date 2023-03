Tragico incidente stradale, muoiono due ragazzi a pochi passi dal bar

Grave incidente stradale verificatosi alle 2 del mattino del 24 marzo nei pressi di un noto bar. La vettura si è schiantata per ragioni da accertare contro un muro, come riporta Nano tv. A bordo c'erano due ragazzi, Claudio De Rosa e Ferdinando Iaquino hanno perso la vita, mentre il terzo passeggero è ricoverato in ospedale in condizioni preoccupanti.

"Mi avete distrutto il cuore amici miei. La vita è troppo ingiusta. Non si può morire così", è il post pubblicato sulla pagina Facebook Sei di Afragola se.