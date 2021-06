La donna aveva 61 anni. L'incidente è avvenuto in via Pietro Castellino

Una professoressa di 61 anni ha subito un grave incidente stradale dopo aver impattato sullo sportello di un'auto in via Pietro Castellino nella mattinata del 14 giugno. La donna percorreva la strada con la propria bicicletta elettrica. E' spirata in ospedale.

La docente insegnava all'istituto Siani di via Pietravalle a Napoli.