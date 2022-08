Tragedia sul lungomare: muore travolta da una moto davanti agli chalet

Elvira Zriba è stata investita intorno all’una di notte del 29 agosto da una motocicletta in via Caracciolo, all’altezza di uno degli chalet di Mergellina. La 34enne, come riporta Ciro Cuozzo sul Riformista, è stata soccorsa dal 118 e condotta al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove è deceduta a causa dei politraumi riportati nell'incidente.

Ricoverato in ospedale anche l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sull'incidente indaga la polizia municipale, la sezione Infortunistica guidata dal capitano Antonio Muriano, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire le eventuali responsabilità.

La donna è morta 8 mesi dopo il fratello. Mustafà venne travolto da una vettura in via Montagna Spaccata a Pianura, perdendo tragicamente la vita.