Travolta da un'auto in corsa, è morta la donna investita al Vomero

La donna travolta ieri in via Caldieri al Vomero da un'automobile guidata da un 60enne è morta nonostante un disperato intervento chirurgico per salvarle la vita. Fatale per la settantenne l'incidente avvenuto a poche centinaia di metri dalla rampa che conduce alla tangenziale.

Troppo gravi le fratture riportate a bacino, tibia e perone.

Gli agenti della sezione Infortunistica, guidati dal capitano Antonio Muriano, hanno effettuato i rilievi per stabilire cause e responsabilità del sinistro stradale in una zona già teatro di gravi incidenti. I residenti chiedono infatti da tempo maggiore sicurezza sulla strada.