Tragedia alla Sanità, muore una ragazza di soli 22 anni in un incidente stradale

Pochi minuti fa i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Calata Fontanelle per un incidente stradale. Una 22enne in sella al suo scooter, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a terra. Purtroppo è morta.

Rilievi a cura della polizia locale. Indagini in corso per chiarire cause e dinamica. Attività ancora in corso.