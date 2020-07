Muore travolta da un'auto, pirata della strada fermato da un centauro

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente stradale avvenuto ieri in via Terracciano a Pozzuoli. Antonella Russo, 43 anni, consorte del comandante della Compagnia Carabinieri di Bagnoli, viaggiava nel sellino posteriore della moto guidata dal marito, quando il mezzo a due ruote è caduto rovinosamente sull'asfalto. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sono apparse da subito disperate. E' morta all'alba nell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Politraumi per il marito e sospetta frattura, ma non è in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente

La moto guidata dai coniugi è stata travolta da una bmw guidata da un militare della NATO di origine slovena. L'uomo si era dato subito alla fuga, non prestando soccorso alla coppia, venendo poi fermato da un centauro che lo ha bloccato a poche centinaia di metri dal luogo in cui si è verificato l'incidente stradale.