Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: Maria muore a 46 anni

Lutto a Scisciano per la prematura e tragica scomparsa di Maria Foresta. Ieri pomeriggio la 46enne era in sella alla sua moto in via Ponte dei Cani a Marigliano quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un palo della luce.

L'impatto è stato violentissimo e Maria sarebbe morta sul colpo. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma purtroppo per lei non c'era più nulla da fare. Sulla tragedia indagano i carabinieri, mentre salma e moto sono state sequestrate.

La notizia della sua morte ha fatto velocemente il giro dei social e tanti sono i messaggi per lei. Annamaria, ad esempio, scrive: "La tua dipartita è stato com un terremoto,ancora non ci credo ,e quando vorrei che fosse solo un brutto sogno ,sto ascoltando i nostri messaggi quasi sempre finiti per insultarci ,come faremo senza di te .venire nel tuo negozio era sempre piacevole trasmettevi allegria.

Maria dimmi che non è vero dimmi che stato solo un brutto incidente e ti rimetterai presto Non eri dí Saviano ma sei diventata più savianese di noi è Saviano ha ancora bisogno di te io ho ancora bisogno di te della tua allegria.Ciao amica mia manchi tantissimo".