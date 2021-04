Impatto contro gli chalet a Mergellina: Maria muore dopo tre mesi di agonia

Addio a Maria Cerbone, la 34enne di Napoli rimasta coinvolta, a metà gennaio, in un incidente stradale avvenuto a Mergellina. La giovane era ricoverata al Cardarelli dove è morta nella notte tra venerdì e sabato. La giovane, nella notte fra il 14 e il 15 gennaio, era in auto con un 39enne, seduta sul lato passeggero. Forse per l'alta velocità, l'uomo ha perso il controllo dell'auto andandosi a schiantare contro gli chalet.

Sul posto giunsero immediati i soccirsi e gli agenti della municipale. I due feriti vennero trasportati in ambulanza in codice rosso per le gravi ferite riportate. I medici, tuttavia, esclusero subito il pericolo di vita per il 39enne; mentre per maria la situazione sembrò molto più grave. Per settimane, la giovane, ha lottato fra la vita e la morte, fino al peggioramento di giovedì e il decesso del giorno dopo.