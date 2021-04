Tragico incidente mentre torna da lavoro: Maddalena muore a 25 anni

Drammatico incidente lunedì sera a Latina dove ha perso la vita Maddalena D’Anna, 25enne originaria di Acerra. La giovane era al volante della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero che costeggia la carreggiata. L’impatto è risultato poi essere fatale. Immediata la richiesta dei soccorsi da parte degli altri automobilisti.

Sul posto è prontamente giunta una squadra del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia municipale e della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno indagando sull'esatta dinamica dell'incidente. Sembra che nell'impatto non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Forse, l'auto della giovane, è sbandata a causa del maltempo.