Investita e uccisa a 27 anni: alla guida dell'auto assassina c'era un vigile urbano ubriaco

È un vigile urbano di 26 anni l'automobilista con tasso alcolemico superiore alla norma indagato per l'omicidio stradale avvenuto a Camposano, nel Napoletano, dove ha perso la vita una donna di 27 anni che era con i suoi nipotini di 10 e 7 anni. L'uomo, ora agli arresti domiciliari, è titolare di un contratto di formazione e presta servizio da 6-7 mesi, nel comune di Portici. Il conducente si è fermato e poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola. L'investitore è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

La vittima si chiamava Lucia Passariello ed era madre di una bambina di sette anni. Venerdì sera passeggiava in compagnia delle due nipotine di 10 e 7 anni, in via Croce San Nicola, quando la Suzuki Splash guidata dal giovane vigile urbano l'ha centrata in pieno sbalzandola oltre un muro alto un metro e mezzo. L'impatto è stato violentissimo. Lucia è morta sul colpo. Le nipotine sono rimaste miracolosamente illese, ma in stato di shock. Al 26enne, accompagnato in ospedale, è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l.

Arrestato per omicidio stradale è stato messo ai domiciliari in attesa di giudizio. La sua auto, che è stata sequestrata, era assicurata e i documenti di circolazione erano in regola. "Dio porta con sé sempre le persone più belle. Ancora non ci posso credere. Un pezzo di me è andato via con te, sorellina mia, mi mancherai. E ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve", ha scritto sui social Pasquale Passariello, fratello di Lucia. La salma della giovane sarà sottoposta ad autopsia al Policlinico di Napoli.