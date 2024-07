Lucia travolta e uccisa da un'auto mentre passeggiava: lascia una bimba piccola e il marito

Lucia Passariello, 27 anni, è la giovane che ieri sera ha perso la vita a Camposano. In tarda serata Lucia stava passeggiando con le due nipotine quando è stata travolta da un'auto in corsa. Alla guida del veicolo un 26enne - verosimilmente ubriaco - che dopo l'impatto si è subito fermato, ma per la giovane ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

Illese le due nipotine che sono ancora sotto shock per l'accaduto. Per Lucia, invece, l'impatto è stato fatale. Il suo corpo è stato sbalzato in un terreno vicino, oltre un muro di un metro e mezzo. Il corpo è stato sequestrato e nelle prossime ore sarà sottoposto ad autopsia presso il Policlinico di Napoli.

Lascia il marito e una bimba

Lucia era di San Giuseppe Vesuviano, ma abitava in via Croce San Nicopla, a pochi passi dal luogo dell'incidente. Lascia il marito e la figlia piccola nata nel 2017. La notizia della sua tragica morte ha subito fatto il giro della città e tanti sono i messaggi per lei anche sui social. Uno di questi porta la firma del fratello Pasquale.

Queste le sue commoventi parole: "Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere.. un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorellina mia".