Dolore per la morte della giovane Irene: "Non si può accettare tutto questo"

Lutto a Caivano per la morte di Irene Raimo. di soli 18 anni. La giovane del Parco Verde, con una passione per il ballo, è rimasta vittima nel tragico incidente che si è verificato in via Sant'Arcangelo a Caivano - a pochi passi dalla pista ciclabile - ieri sera.

La giovane, secondo le prime ricostruzioni, era in macchina con altri tre amiche quando - per motivi ancora da accertare - nell'urtare un palo l'auto si è ribaltata. Immediati i soccorsi, ma per la giovane già non c'era più nulla da fare. Rimasti solo ferite, invece, le altre tre ragazze che non sono in pericolo di vita

Tante le dediche che in queste ore girano sui social. Tra tutte c'è quella della cugina Susy: “Cuginetta mia eri troppo giovane per andartene via da noi 18 anni compiuti 3 mesi fá,non si può accettare tutto questo…Adesso sei con gli angeli in paradiso e ad abbracciarti ci sarà lui il tuo papà,che tanto desideravi riabbracciare dopo 4 anni Riposa in pace cuginetta”