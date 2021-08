Travolta e uccisa sulle strisce dall'auto di una donna che tornava dalla sala Bingo

Nell'incidente stradale ha perso la vita Giulia Altiero Betrò. Trauma cranico per l'amica

E' stata individuata la donna di 76 anni che ha travolto e ucciso Giulia Altiero Betrò mentre attraversava la strada con un'amica, in via Marconi a Torre del Greco. Dopo aver provocato l'incidente la 76enne, residente a Portici, ha fatto perdere le proprie tracce. Si è scoperto poi, una volta individuata (grazie ai testimoni oculari), che era uscita da una sala Bingo poco prima di investire le due malcapitate l'11 agosto.

Per la 79enne Altiero Betrò non c'è stato nulla da fare, mentre per l'amica solamente un trauma cranico.