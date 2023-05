Tragedia stradale, Gioia muore sul colpo: aveva solo 27 anni

Aveva soltanto 27 anni Gioia. Era questo il soprannome di Giovanna Ragosta, la ragazza che ha perso la vita domenica in un incidente stradale, avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, in via Zabatta, vicino Terzigno.

La ragazza ha perso il controllo della sua auto, che ha impattato contro lo spazio antistante una villetta dopo averne divelto il cancello.

La telecamera di sicurezza dell'abitazione ha filmato tutto, e il video ha fatto il giro dei social. Lo schianto è terribile: Gioia viene sbalzata fuori dalla macchina immediatamente dopo l'urto, perdendo probabilmente sul colpo la vita.

La polizia del comune vesuviano indaga su quanto accaduto.