Travolta e uccisa nella Galleria, la vittima è Anna Fogliamanzillo: lascia due figli

Lutto a Boscoreale per la morte di Anna Fogliamanzillo, ciclista 37enne morta dopo essere stata investita nella Galleria di Agerola. La donna era una grande appassionata di ciclismo ed era tesserata per la B. Bike Cycling Team. La persona alla guida dell'auto non si sarebbe fermata dopo l'impatto mortale. Anna lascia due figli.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook: "Mi hai affidato la tua piccolina quando non aveva ancora compiuto 4 anni. Sei stata una mamma e un’allieva sempre presente, attiva e brillante! Portavi sempre il tuo sorriso ed eri sempre in prima linea... e lo sarai anche ora tra gli angeli. La Sofy Dance con una grande preghiera e un dolore immenso si stringe al dolore delle famiglie Del Gaudio Fogliamanzillo per la perdita della cara Anna. Veglia sui tuoi piccoli, sulla tua famiglia e sulla nostra piccola Ilaria. Sarai sempre nei nostri cuori Anna Fogliamanzillo RIP", scrive Sofia.