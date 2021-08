Floriana Carannante, travolta e uccisa da un'auto: "Persona meravigliosa dentro e fuori"

Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida, è rimasto sconvolto per il decesso, in un incidente stradale in Abruzzo, di Floriana Carannante, sua giovane concittadina di soli 26 anni, che conosceva sin dalla sua tenera età.

Il post su Facebook del primo cittadino: "Tutto arriva come un fulmine a ciel sereno, la notizia che mai vorresti ti giungesse, il suo propagarsi rapido attraverso whatsapp. Una notizia che vorresti bloccare, fermare, cancellare, nella speranza che qualcosa o qualcuno ne confermi l'infondatezza. Questo messaggio lo sto scrivendo con le lacrime agli occhi. Ma anche in questa situazione devo sforzarmi di essere sindaco, perché non posso dimenticare quella scricciola bionda che nel 2001 accompagnava il padre ai comizi. Non posso dimenticare che l’ho vista crescere e diventare una persona meravigliosa dentro e fuori. Seria, sveglia, perspicace che con i suoi occhi profondi e la sua intelligenza mi ricordava in ogni momento da che sana e bella famiglia provenisse. Non posso dimenticare l’amicizia profonda e speciale che mi lega al suo papà. C’è smarrimento per ciò che è accaduto, la nostra comunità è profondamente addolorata. La morte di una ragazza così giovane, in queste circostanze, lascia un senso di profonda ingiustizia e rabbia che non si dà pace. In questo momento di immensa tristezza, di straziante dolore, ho sentito il bisogno di abbracciare la famiglia di Floriana, la mamma Graziella, il papà Antonio, la sorella Francesca, e tutta la loro grande famiglia unita e solida, perché sentano il conforto e il calore da parte di tutta la nostra Comunità. Non ci sono parole per quello che è successo. Siamo tutti con voi".

L'incidente