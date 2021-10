Scontro con un minivan, muore una 17enne: si stava recando a scuola in scooter

Non ce l'ha fatta Fernanda Marino, la 17enne di Montepertuso rimasta coinvolta nell'incidente stradale di questa mattina avvenuto sulla statale 163 Amalfitana, a Positano. La giovane era in sella al suo scooter, quando si è scontrata, per motivi da accertare, con un minivan turistico, mentre procedeva in direzione Sorrento. Vani i soccorsi da parte del 118. La salma è stata sequestrata. Il corpo della 17enne è all’ Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno.

Sul posto, anche il personale di Anas e delle forze dell’ordine. Il magistrato di turno, dopo gli accertamenti, ha liberato la strada.

Il luogo dell'incidente e l'identità della vittima

Sul luogo dello schianto fatale è presente un semaforo con il senso unico alternato per dei lavori stradali sul costone roccioso e sono in corso verifiche per accertare le cause e le responsabilità per il tragico incidente. La 17enne si stava recando a scuola quando si è scontrata con il minivan. Frequentava un liceo di Sorrento ed era molto stimata e benvoluta dalle compagne e dai professori.