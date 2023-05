Travolta da una Mercedes mentre attraversava: muore al pronto soccorso

Una donna di 68 anni ha perso la vita nella serata di ieri a Marano. Stava attraversando la strada, via San Rocco, quando è stata travolta da una Mercedes in transito.

Trasportata in codice rosso in ospedale, non è sopravvissuta alle ferite riportate.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale. Il conducente della vettura, che si è subito fermato e ha soccorso la vittima, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito.

La vettura è stata sequestrata, sono stati ascoltati dei testimoni e sono in corso verifiche sulle telecamere presenti in zona.