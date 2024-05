Investita da un'auto pirata mentre attraversa: Rita muore dopo alcune ore di agonia

Purtroppo è morta all'ospedale Cardarelli per le gravi ferite riportata Rita Rollini, la 80enne investita ieri da un’auto pirata in via Labriola a Scampia. La signora Rita è deceduta alle prime luci del mattino. Inutili i tentativi dei medici che hanno tentato tutta la notte di salvarle la vita.

La signora Rita è stata investita ieri pomeriggio, verso le 18:15, mentre attraversava la strada. Un’auto si sarebbe fermata per farla passare, ma nello stesso momento è sopraggiunta un'altra auto che - verosimilmente in fase di sorpasso - l'ha travolta.

Il conducente, dopo il violento impatto, ha fatto perdere le sue tracce. Sulla tragedia indaga la polizia municipale. Per la signora Rita sono subito scattati i soccorsi con il 118 che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli dove il suo cuore ha smesso di battere questa mattina.