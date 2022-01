Tragedia in strada: 78enne travolta e uccisa da un'auto

Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto. La tragedia questa mattina, verso le 10:30, in via Motta Casa dei Miri a Gragnano. A perdere la vita, come detto, una 78enne travolta, per cause in via d'accertamento, da un 46enne.

Immediato l'intervento degli uomini del 118 sul posto, ma purtroppo per la donna già non c'era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale che, in queste ore, sta effettuando i rilievi del caso ed ha fatto partire le indagini. L'automobilista - un 46enne di Castellammare di Stabia - sembra essere sotto choc per l'accaduto. C'è da precisare che, subito dopo l'impatto, si è fermato per prestare i primi soccorsi.