Incidente mortale: corsa al Santobono per due bambini. Morta una 30enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla strada statale Domiziana. Una donna è morta e i suoi due bambini sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 e 15 a Castel Volturno. A bordo dell'auto un'intera famiglia di origine straniera. In tutto c'erano tre adulti e due bambini che viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo 156 che è andata a impattare contro una Fiat 500.

La morte della 30enne

Nello scontro è morta sul colpo una donna di 30 anni. È rimasta incastrata tra le lamiere tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberare il corpo. I due bambini presenti nell'auto sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale napoletano. Le loro condizioni al momento non sono preoccupanti. Gli altri occupanti delle due vetture sono stati ricoverati alla clinica Pineta Grande. Hanno riportato diverse fratture.