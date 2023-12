Grave incidente stradale, morta una donna: bimba di 10 anni lotta per la vita al Santobono

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri in località Cantinelle di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, dove una donna di 63 anni, che era alla guida della sua Lancia Y ha perso la vita. L'impatto ha provocato anche il ferimento di due persone che viaggiavano a bordo di una Opel Mokka: si tratta di un uomo di 30 anni e di una bimba di 10 anni che è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

La 63enne - estratta ancora in vita dall'auto - è purtroppo deceduta nell'ospedale "San Pio" di Benevento dove era a stata trasferita in codice rosso con un'ambulanza. Meno gravi le condizioni di salute dell'uomo che se la dovrebbe cavare: i sanitari lo hanno giudicato guaribile in 30 giorni. Per fare luce sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia con i sanitari del 118.