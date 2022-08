Morta in un incidente stradale, Suor Orsola in lutto per la scomparsa di Chiara

Anche l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa piange per la scomparsa di Chiara Mastrojanni, la studentessa 23enne, che ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto in una rotatoria di Nola. La giovane viaggiava come passeggera su una mota guidata da un amico.

"Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, a nome di tutta la comunità dell'Ateneo esprime sincero cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa Chiara Mastroianni, dottoressa in scienze dell’educazione e attualmente laureanda magistrale in programmazione amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. Un abbraccio da noi tutti alla sua famiglia ed ai suoi colleghi di corso", è la nota pubblicata dall'Università.