Tragico incidente stradale, muore 18enne: ferita anche l'amica

Grave incidente stradale la scorsa notte al confine tra Caivano ed Acerra. Paola era al bordo di uno scooter, insieme ad un’amica, quando percorreva via Etruschi. Il veicolo per cause ancora da accertare, è finito fuori strada. La giovane ha centrato un tubo usato per irrigare i campi, riportando gravissime ferite alla gola. Paola è morta sul colpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amica è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa dei Fiori ad Acerra. Le sue condizioni sono serie ma non gravi. I carabinieri di Acerra indagano sull'accaduto. Un veicolo potrebbe aver urtato lo scooter delle due ragazze facendolo finire fuori strada.