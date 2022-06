Una ciclista di 37 anni, Cassandra Mele, maggiore dell'Esercito, è stata travolta da un'auto guidata da una donna in via Giovan Battista Vico in zona San Michele. La donna è stata sbalzata a diversi metri di distanza ed è morta sul colpo.

Sul posto si sono portati carabinieri e polizia che dovranno ricostruire l'accaduto.