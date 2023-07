Tragico incidente stradale, muore bimba di sette anni

Un grave incidente in scooter ha causato la morte di una bambina di soli sette anni. La tragedia si è verificata ieri sera in via Pasquale Nastro a Gragnano. La bimba era con i genitori quando l'impatto con l'asfalto ha provocato ferite serie alla piccola.

Trasportata in codice rosso all'ospedale Santobono di Napoli è stata sottoposta ad un'operazione risultata poi vana visto che è sopraggiunto il decesso poche ore dopo dall'incidente.

Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro stradale.

La nota del Santobono

"La bimba deceduta a seguito di un incidente stradale a Gragnano, in provincia di Napoli, è stata trasferita al Santobono dall’Ospedale di Castellammare di Stabia ed è arrivata presso il nosocomio partenopeo in condizioni disperate per un gravissimo trauma cranico. La piccola è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo è deceduta a causa della gravità del trauma riportato", precisa in una nota il Santobono.

Anziano investito da un 17enne

Un altro grave incidente è avvenuto ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in via Dante per un incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, un 17enne in sella ad uno scooter avrebbe investito un 70enne.

L’anziano è stato portato in ospedale ed è stato ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.