Incidente stradale, muore una 26enne: il compagno ferito gravemente salva la figlia di pochi mesi

Arianna Avallone, 26enne originaria di San Severo, ha perso la vita sulla Statale 272 in un terribile incidente stradale verificatosi ieri. La donna era in auto, come riporta FoggiaToday, con il compagno e con la figlia di soli cinque mesi. Erano diretti all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza quando, appena oltrepassato l’incrocio dell’ex stazione di San Marco in Lamis, il veicolo è finito fuori strada, cadendo in un canale di scolo. Il corpo della 26enne, che attualmente risiedeva a Pozzuoli con il banco che gestisce un bar a Bacoli, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita.

Salvi il compagno e la bambina

Il compagno, nonostante le ferite, è riuscito ad uscire dalla macchina e a mettere in salvo la bambina di pochi mesi. Sono stati entrambi trasportati in ospedale in codice rosso, rispettivamente in ambulanza e in elisoccorso.