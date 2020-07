Incidente stradale a Pozzuoli, muore moglie di un comandante dei carabinieri

Pozzuoli in lutto per il decesso all'alba di Antonella Russo dopo un grave incidente stradale avvenuto ieri sera in via Terracciano a Pozzuoli. La 43enne, moglie del Comandante della Compagnia carabinieri di Napoli Bagnoli, Gianluca Galiotta, era stata trasportata d'urgenza presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie”.

I due erano a bordo di una moto, quando una Bmw, guidata da un uomo di nazionalità slovena, gli avrebbe tagliato la strada, facendo cadere i due coniugi rovinosamente sull'asfalto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ll comandante ha riportato politraumi ed una probabile frattura, ma non è in pericolo di vita.